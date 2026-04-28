Küresel sukuk piyasası jeopolitik risklere rağmen dayanıklılığını koruyor

2026'nın ilk çeyreği itibarıyla yatırım yapılabilir notta bulunan sukukların oranı %81,9 olarak kaydedildi. Bu oran, 2025 yılında %82,5 seviyesindeydi. Sukukların ağırlıklı olarak "A" ve "BBB" kredi notu kategorilerinde yoğunlaştığı ifade edilirken, savaşın başlangıcından bu yana herhangi bir not indirimi ya da temerrüt yaşanmadığı vurgulandı.

Fitch, ihraççıların büyük bölümünün kredi görünümünün "durağan" olduğunu belirtirken, Körfez ülkeleri kaynaklı bazı sukuk ihraççılarının "Negatif İzleme" listesine alındığını açıkladı. Bu grubun toplam sukuk piyasasının yaklaşık %4'ünü oluşturduğu ve devam eden jeopolitik riskleri yansıttığı ifade edildi.

Fitch analisti Bashar Al Natoor, 2026'nın geri kalanında vadesi dolacak sukuk hacminin sınırlı olmasının kısa vadeli refinansman risklerini azalttığını söyledi. Ancak piyasa oynaklığı ve jeopolitik gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini de vurguladı.

Ayrıca Fitch, dolaşımdaki derecelendirilmiş sukuk sayısının 2026 ilk çeyrek sonunda ilk kez 300'ü aşmasının, piyasanın derinleştiğine işaret ettiğini bildirdi.