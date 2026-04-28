Hürmüz’de iki aylık abluka sonrası hareketlilik

Orta Doğu'da Şubat sonunda başlayan çatışmaların ardından, Basra Körfezi'nden yük alarak ayrılan ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankeri tespit edildi. "Mubaraz" adlı geminin Hindistan açıklarında görüldüğü bildirildi.

ABLUKA SONRASI HAREKETLİLİK

Küresel enerji piyasalarının kilitlendiği Hürmüz Boğazı'nda, ABD ile İran arasında karşılıklı uygulanan ablukalar nedeniyle neredeyse tamamen duran LNG trafiği, bu sevkiyatla birlikte yeniden canlanma sinyali verdi.

SESSİZ İLERLEYİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Gemi takip verilerine göre tanker, Mart ayı başında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Das Adası'ndan yükleme yaptı. Yükleme sonrası bir süre körfez içinde bekleyen gemi, 31 Mart'ta transponder (AIS) sinyalini kapatarak izini kaybettirdi.

HAFTALAR SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık dört hafta boyunca radar dışında ilerleyen tanker, 27 Nisan'da Hindistan'ın batısında yeniden sinyal vererek güvenli bölgeye ulaştığını gösterdi.

ROTASI ÇİN'E ÇEVRİLDİ

Mevcut verilere göre geminin rotası Çin'de bulunan bir LNG terminalini işaret ediyor. Sevkiyatın 15 Mayıs civarında varış noktasına ulaşması bekleniyor.

KÜRESEL ARZIN KRİTİK NOKTASI

Hürmüz Boğazı, dünya LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik bir hat olarak öne çıkıyor. Savaş öncesinde günlük ortalama üç tanker geçiş yaparken, son iki ayda bu trafiğin neredeyse tamamen durduğu belirtiliyor.

KATAR GEMİLERİ GERİ DÖNMÜŞTÜ

Dünyanın en büyük LNG ihracatçıları arasında yer alan Katar'a ait gemiler, artan gerilim ve karşılıklı ablukalar nedeniyle son haftalarda boğazdan geçemeyerek geri dönmek zorunda kalmıştı.

FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTU

Sevkiyatların kesintiye uğraması, Avrupa ve Asya'daki spot doğal gaz piyasalarında fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

KRİZ DÖNEMLERİNDE STANDART UYGULAMA

Denizcilik uzmanları, Hürmüz gibi yüksek riskli bölgelerde gemilerin tespit edilmemek veya sinyal bozuculardan etkilenmemek amacıyla transponderlarını kapatmasının kriz dönemlerinde yaygın bir yöntem olduğunu ifade ediyor.