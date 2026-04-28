Alüminyum fiyatlarında gerileme sürüyor

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum fiyatı yüzde 1,42 gerileyerek ton başına 24.610 yuana indi ve 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Londra Metal Borsası'nda ise fiyatlar yüzde 0,59 düşüşle ton başına 3.557 dolara gerileyerek 22 Nisan'dan bu yana en zayıf seviyeye ulaştı.

Doların güçlenmesi, dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar için baz metalleri daha maliyetli hale getirerek fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturdu.

Piyasalar ayrıca ABD ile İran arasındaki görüşmelere odaklanırken, Hürmüz Boğazı çevresindeki olası aksaklıkların küresel alüminyum arzının yaklaşık yüzde 9'unu etkileyebileceği ifade ediliyor.

Diğer baz metallerde de karışık bir görünüm dikkat çekti. Şanghay'da bakır yüzde 0,66, kurşun yüzde 0,27, kalay yüzde 2,01 ve çinko yüzde 2,42 değer kaybederken, nikel yüzde 0,74 yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda ise bakır yüzde 0,14, kurşun yüzde 0,2, kalay yüzde 0,3 ve çinko yüzde 0,75 gerilerken, nikel yüzde 1,04 artış gösterdi.

Analistler, arz tarafındaki risklere rağmen alüminyum fiyatlarında aşağı yönlü eğilimin devam edebileceği görüşünü koruyor.