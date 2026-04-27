Piyasalar ECB’den bu hafta faiz artışı beklemiyor

Goldman Sachs, politika yapıcıların enflasyona yönelik olası ikinci tur etkileri daha net değerlendirebilmek için mevcut seçeneklerini korumayı tercih edeceğini belirtiyor.

Piyasalarda bu haftaki toplantı için faiz artışı ihtimali yaklaşık %20 seviyesinde fiyatlanırken, haziran ayındaki toplantıda bu olasılığın %63'e yükseldiği ifade ediliyor. Goldman Sachs raporunda, yıl genelinde toplamda yaklaşık 58 baz puanlık faiz artışı beklendiği, bunun da kabaca iki adet 25 baz puanlık artışa karşılık geldiği vurgulanıyor. Bankanın temel senaryosu da benzer bir faiz patikasına işaret ediyor.