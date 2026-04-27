    Apara Ekonomi Piyasalar ECB’den bu hafta faiz artışı beklemiyor
    Giriş Tarihi: 27.04.2026 11:41

    • ABONE OL

    Piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu hafta faiz artışına gitmeyeceği yönündeki beklentiler ağırlık kazanıyor. Goldman Sachs, özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlik nedeniyle ECB’nin bu toplantıda faiz artırımı konusunda temkinli davranacağını öngörüyor.

    Goldman Sachs, politika yapıcıların enflasyona yönelik olası ikinci tur etkileri daha net değerlendirebilmek için mevcut seçeneklerini korumayı tercih edeceğini belirtiyor.

    Piyasalarda bu haftaki toplantı için faiz artışı ihtimali yaklaşık %20 seviyesinde fiyatlanırken, haziran ayındaki toplantıda bu olasılığın %63'e yükseldiği ifade ediliyor. Goldman Sachs raporunda, yıl genelinde toplamda yaklaşık 58 baz puanlık faiz artışı beklendiği, bunun da kabaca iki adet 25 baz puanlık artışa karşılık geldiği vurgulanıyor. Bankanın temel senaryosu da benzer bir faiz patikasına işaret ediyor.