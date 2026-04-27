ING’den Euro Bölgesi için uyarı

ING, Euro Bölgesi'nde iş gücü artışının temel belirleyicisinin nüfusun yaş yapısı olmaya devam edeceğini ifade etti. Bankaya göre, yaşlanan nüfus kaynaklı baskılar ekonomik büyümeyi sınırlayan ana faktörlerden biri olacak.

KATKI AZALACAK

Raporda, önümüzdeki üç yıl içinde nüfus dinamiklerinin büyümeye sağladığı katkının 0,35 puan düşmesinin beklendiği belirtildi. Bu gerilemenin, istihdam ve verimlilikteki artışlara rağmen potansiyel büyümeyi aşağı çekeceği öngörüldü.

ING'ye göre istihdam oranı, çalışma saatleri ve verimlilik son iki yıldaki temposunu korusa bile bu durum Euro Bölgesi'nin potansiyel büyümesinin yüzde 1'in altına inmesini engelleyemeyebilir. Banka, 2028 yılı itibarıyla bu oranın yüzde 0,8 seviyesine gerileyebileceğini tahmin etti.

İŞ GÜCÜNE KATILIM VURGUSU

Raporda, bu görünüm karşısında hükümetlerin iş gücüne katılımı artırmaya yönelik politikaları sürdürmesinin kritik olduğu ifade edildi. Özellikle fiili emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik adımların önemine dikkat çekildi.

VERİMLİLİK ANAHTAR ROL OYNUYOR

ING, potansiyel büyümenin korunabilmesi için verimlilik artışının yeniden hız kazanması gerektiğini belirtti. Bankaya göre, verimliliğin pandemi öncesindeki 2014-2019 dönemindeki seviyelere yaklaşması, büyüme potansiyelinin istikrarlı kalması için yeterli olabilir.