Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB' Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek hazırlanan Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

2026 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,80 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hanehalkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesinde gerçekleşmiştir.