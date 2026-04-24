    Giriş Tarihi: 24.04.2026 15:02

    Merkez Bankası rezervleri 174,5 milyar dolara çıktı

    Merkez Bankası rezervleri 174,5 milyar dolara çıktı
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artarak 174 milyar 467 milyon dolara yükseldi.

    TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, 17 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 246 milyon dolar azalışla 61 milyar 821 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 64 milyar 67 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Bu dönemde altın rezervleri de 5 milyar 800 milyon dolar artışla 106 milyar 847 milyon dolardan 112 milyar 647 milyon dolara yükseldi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artışla 170 milyar 915 milyon dolardan 174 milyar 467 milyon dolara çıktı.

    TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    1.11.202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    24.01.202568.23299.328167.560
    14.02.202572.475100.677173.152
    21.03.202574.78588.328163.114
    04.04.202576.42277.838154.261
    30.05.202583.16470.026153.190
    13.06.202586.54372.744159.289
    25.07.202585.22386.625171.848
    29.08.202587.32691.031178.357
    05.09.202590.93189.176180.107
    17.10.2025111.16987.273198.442
    14.11.2025107.38980.043187.432
    26.12.2025116.89476.978193.872
    30.01.2026133.75384.405218.158
    13.02.2026132.19979.586211.784
    06.03.2026134.70762.770197.478
    19.03.2026116.16661.292177.458
    27.03.2026100.04955.290155.339
    03.04.2026103.22958.417161.645
    10.04.2026106.84764.067170.915
    17.04.2026112.64761.821174.467


    Kaynak: AA