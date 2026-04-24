Borsa’da TLY fon rüzgarı! Tera Portföy yatırımcı sayısını katladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14.616 puanla lira bazlı rekorunu tazelemesinin ardından yükseliş ivmesini sürdürüyor. BİST100 yeni güne yüzde 0,04 artışla 14.340,70 puandan başlarken, fonlara Tera Yatırım'ın en çok kazandıran fonu olan TLY damgasını vurdu.

PORTFÖY YÖNETİMİNDE İLK SIRADA

Tera Portföy, 2026 yılı itibarıyla 260 milyar TL'yi aşan portföy büyüklüğüne ulaşarak mevduat banka grupları dışındaki portföy yönetim şirketleri arasında ilk sıraya yerleşti. Şirket, yatırımcı sayısında da dikkat çeken bir büyüme kaydetti.

Yıl sonunda yaklaşık 120 bin seviyesinde olan yatırımcı sayısı, kısa sürede 220 bine yaklaşarak önemli bir artış gösterdi. Bu yükseliş, yatırımcı tabanında yüzde 30'un üzerinde bir büyümeye işaret etti.

TLY FONUNDAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Bu büyümede TLY fonunun performansı belirleyici rol oynadı. Yılbaşından bu yana yüzde 70'in üzerinde getiri sağlayan TLY fonu, yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri haline geldi. Fonun yatırımcı sayısı da 85 binin üzerine çıktı.

Tera Portföy'ün güçlü performansı, hem portföy büyüklüğü hem de yatırımcı sayısındaki artışla birlikte sektör içinde dikkat çeken bir konuma işaret ediyor.

Tera Portföy, yatırım ürünlerinin performansı ve yatırımcı tabanındaki genişleme ile birlikte büyümesini sürdürürken, özellikle TLY fonu üzerinden elde edilen sonuçlar şirketin portföy yönetimi alanındaki konumunu güçlendirdi.

Tera Portföy, ulaştığı portföy büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve fon performansıyla birlikte yılın öne çıkan portföy yönetim şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.