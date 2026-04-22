Yerli turistin seyahat sayısı arttı, harcamalar rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı.

SEYAHAT SAYISI ARTTI, GECELEME AZALDI

2025 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre %1,5 artarak 67 milyon 851 bine ulaştı. Buna karşın toplam geceleme sayısı %1,6 düşüşle 476 milyon 307 bine geriledi. Ortalama geceleme süresi ise 7 gece olarak kaydedildi.

Yılın son çeyreğinde (Ekim-Aralık döneminde) ise 9 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Bu dönemde toplam seyahat sayısı %3,9 azalarak 11 milyon 23 bine gerilerken, toplam geceleme sayısı 60 milyon 957 bin oldu. Ortalama geceleme süresi 5,5 gece olarak hesaplandı.

HARCAMALARDA YÜZDE 32'LİK ARTIŞ

Yurt içi turizm harcamaları 2025 genelinde güçlü bir artış sergiledi. Toplam harcamalar %32,4 artarak 555 milyar 68 milyon 767 bin TL'ye ulaştı. Bu tutarın %87,1'ini kişisel harcamalar, %12,9'unu ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama 8 bin 181 TL oldu.

Son çeyrekte ise toplam harcama %29,6 artışla 85 milyar 594 milyon 583 bin TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 7 bin 765 TL seviyesinde ölçüldü.

EN BÜYÜK PAY YEME-İÇME VE ULAŞTIRMADA

Harcama kalemleri incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek pay %30,3 ile yeme-içme harcamalarına ait oldu. Ulaştırma harcamaları %23,1 ile ikinci, konaklama harcamaları ise %18,7 ile üçüncü sırada yer aldı. Özellikle konaklama harcamalarındaki %48,2'lik artış dikkat çekti.

Son çeyrekte de benzer tablo korunurken, yeme-içme %32,1 ile ilk sırada yer aldı. Ulaştırma %26,8, konaklama ise %13,3 pay aldı.

SEYAHATLERİN ÇOĞU YAKIN ZİYARETİ AMAÇLI

2025 yılında seyahate çıkış amaçları arasında %57,7 ile "yakınları ziyaret" ilk sırada yer aldı. Bunu %34,4 ile "gezi, eğlence ve tatil", %3,5 ile "sağlık" amaçlı seyahatler izledi.

Son çeyrekte ise "yakınları ziyaret" oranı %61,8'e yükselirken, gezi ve tatil amaçlı seyahatler %26 seviyesinde kaldı.

KONAKLAMADA AKRABA EVİ İLK SIRADA

Konaklama tercihlerinde de dikkat çeken bir dağılım oluştu. Yıllık bazda en fazla geceleme 313 milyon ile "arkadaş veya akraba evinde" gerçekleşti. Bunu "kendi evi" ve "otel" takip etti.

Yılın son çeyreğinde de benzer eğilim sürdü. Seyahate çıkanlar en çok 44 milyon 285 bin geceleme ile yine arkadaş veya akraba evinde kaldı.