Ekonomiye finansal güvende güçlü artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), verilerini açıkladı.

FİNANSAL GÜVENDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Finans sektöründe faaliyet gösteren 146 kuruluşun yanıtlarıyla oluşturulan endeks, nisanda bir önceki aya göre 8,2 puan artarak 167,3 seviyesine çıktı.

İŞ DURUMU VE TALEP ARTIŞI ENDEKSİ YUKARI TAŞIDI

Endeksi oluşturan bileşenler incelendiğinde, son üç aya ilişkin iş durumu ve hizmetlere olan talepteki iyileşmenin güven endeksini yukarı yönlü desteklediği görüldü. Buna karşın, gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentilerinde zayıflama gözlendi.

TALEP BEKLENTİLERİNDE TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Anket sonuçlarına göre, son üç ayda hizmetlere olan talebin arttığını belirtenlerin sayısı yükselirken, önümüzdeki üç ayda talebin artacağı yönündeki beklentilerin zayıfladığı dikkat çekti. Bu durum, sektörde kısa vadeli görünümün güçlü, ileriye dönük beklentilerin ise daha temkinli olduğuna işaret etti.

İSTİHDAM TARAFINDA SINIRLI DEĞİŞİM

İstihdama ilişkin değerlendirmelerde, son üç ayda istihdam artışı bildirenler lehine olan görünümün sınırlı şekilde zayıfladığı görüldü. Buna karşılık, gelecek üç ayda istihdamın artacağını bekleyenler lehine olan eğilimde sınırlı bir güçlenme kaydedildi.

ALT SEKTÖRLERDE GENEL ARTIŞ

Finans ve sigorta faaliyetleri alt sektörlerinde de genel bir artış izlendi. Buna göre, bir önceki aya kıyasla finansal hizmet faaliyetlerinde 8,7 puan, sigorta ve emeklilik fonlarında 0,1 puan, finansal hizmetlere yardımcı faaliyetlerde ise 0,7 puanlık yükseliş gerçekleşti.