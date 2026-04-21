Petrolde 100 dolar senaryosu

Petrol piyasalarında Hürmüz Boğazı merkezli riskler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, bölgede yaşanabilecek uzun süreli bir kesinti küresel enerji dengelerini ciddi şekilde sarsabilir.

HÜRMÜZ SENARYOSU: 110 DOLAR VE ÜZERİ MÜMKÜN

Citigroup tarafından yayımlanan analize göre, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların bir ay daha sürmesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 110 dolara yükselmesi mümkün. Bu süreçte küresel ham petrol ve türev ürün stoklarında yaklaşık 1,3 milyar varillik kayıp yaşanabileceği öngörülüyor.

Ateşkes sağlanması ve mayıs ayı boyunca üretim ile sevkiyatın kademeli olarak normale dönmesi halinde bile toplam stok kaybının 900 milyon varil civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu kaybın yaklaşık 500 milyon varili halihazırda gerçekleşirken, geri kalanı üretim artışındaki gecikmeler ve çatışma kaynaklı hasarlardan oluşuyor.

KESİNTİ UZARSA FİYATLAR 130 DOLARI GÖREBİLİR

Analize göre, kesintinin iki ay sürmesi durumunda yaklaşık 1,7 milyar varillik arz devre dışı kalabilir. Bu senaryoda petrol fiyatlarının 130 dolar seviyesine kadar yükselmesi gündeme gelebilir. Banka, çatışmanın kısa sürede sona ermesi durumunda bile küresel stokların haziran sonunda son sekiz yılın en düşük seviyelerine gerileyebileceğini belirtiyor.

MÜZAKERELER KRİTİK ROL OYNUYOR

Citigroup analistleri, İran ile ABD arasında geçici bir anlaşma ya da ateşkes uzatması ihtimalinin bulunduğunu, bunun daha kapsamlı bir mutabakata dönüşebileceğini değerlendiriyor. Ancak görüşmelerin sekteye uğraması halinde daha uzun süreli arz kesintisi riskinin masada kalmaya devam edeceği vurgulanıyor.

PETROL FİYATLARI MÜZAKERE SİNYALLERİYLE GERİ ÇEKİLDİ

Jeopolitik tansiyona rağmen, taraflar arasında diplomatik temas ihtimali fiyatlar üzerinde kısa süreli bir rahatlama yarattı. İran'ın İslamabad'da ABD ile görüşmelere katılabileceğine dair sinyallerin ardından petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü.

Brent petrol, önceki gün yüzde 5'in üzerinde yükseldikten sonra 94 dolar seviyesine doğru geriledi. İran'ın Pakistan'ın başkentine bir heyet göndermeye hazırlandığı, ancak heyetin liderliğinin henüz netleşmediği ifade ediliyor.

HÜRMÜZ'DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, fiyatlarda sert dalgalanmalara neden oluyor. Bölgedeki tanker trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi, küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu.

Son gelişmelerde, ABD güçlerinin bir İran gemisine müdahalesi sonrası bölgede tansiyon yeniden yükselirken, İran tarafının kontrol uygulamalarını artırdığı bildirildi.

KÜRESEL ETKİLER VE YATIRIMCI TAKİBİ

Uzmanlar, petrol fiyatlarında kısa vadede oynaklığın süreceğini belirtiyor. Yatırımcıların ateşkes görüşmelerinin seyri, tanker hareketleri ve makroekonomik veriler başta olmak üzere birçok başlığı yakından izlediği ifade ediliyor. Enerji piyasalarında belirsizlik sürerken, jeopolitik gelişmelerin yönü petrol fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.