Petrol krizi elektrikli araç talebini artırdı

Avrupa'da artan enerji maliyetleri, otomotiv tercihlerinde önemli bir değişime yol açtı. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın ardından hızla yükselen akaryakıt fiyatları, tüketicileri elektrikli araçlara yönlendirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

2026 yılının ilk çeyreğinde Avrupa genelinde yaklaşık 500 bin yeni elektrikli araç satıldı. Özellikle mart ayında satışlar dikkat çekici bir sıçrama yaptı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artış kaydedildi.

NORVEÇ ZİRVEDE, DİĞER ÜLKELER TAKİPTE

Elektrikli araç dönüşümünde öncü konumunu sürdüren Norveç'te, yeni araç alanların yüzde 98'i tercihini elektrikli modellerden yana kullandı. Norveç'i yüzde 76 ile Danimarka ve yüzde 50 ile Finlandiya izledi.

BÜYÜK PAZARLARDA DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Avrupa'nın önde gelen otomotiv pazarları olan Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Polonya'da elektrikli araç kullanımı yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 40 oranında arttı. İtalya'da mart ayında elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 65 yükselirken, Fransa'da devlet teşviklerinin etkisiyle satışlarda yaklaşık yüzde 50 artış görüldü.

ENERJİ FİYATLARI DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki sert yükseliş, tüketicilerin daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine yönelmesini hızlandırdı. Uzmanlara göre enerji piyasalarındaki belirsizlik devam ettikçe elektrikli araçlara olan talep güçlü kalmayı sürdürecek.