Hazine’nin alacak ve borç miktarı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin veriler ile Merkezi yönetim brüt borç stokunu açıkladı.

MERKEZİ YÖNETİM BORCU 14.4 TRİLYON TL

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 14 trilyon 446,9 milyar lira oldu.

Borç stokunun 6 trilyon 887,2 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 559,7 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

252,3 MİLYAR TL ALACAK VAR

Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 252,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 217,5 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 974 milyon lira tahsil edildi.