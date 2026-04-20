Mevduat faizleri 7 ayın zirvesinde

Mevduat faizi oranları, güçlü yükselişlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yatırımcının altından sonra en çok tercih ettiği yatırım olan mevduat faizi son 7 ayın zirvesinde…

MEVDUAT FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merekz Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 40,6 seviyelerine kadar yükseldi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BU HAFTA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 22 Nisan Çarşamba günü saat 14:00'da açıklanacak. Merkez Bankası mart ayı toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo ihale faizini yüzde 37'de bıraktı.

Bazı piyasa uzmanlarına göre, Merkez Bankası yine benzer bir karar alarak faizleri yüzde 37'de sabit bırakacak. Buna rağmen Merkez Bankası tarafından zaman zaman gelen sıkı para politikası mesajları ve Orta Doğu'da devam eden gelişmeler sıkılaşma yönündeki tahminleri de güçlendirdi.