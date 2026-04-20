Altın güvenli liman özelliğini yitirdi mi?

Altın geçtiğimiz aylarda yaşanan gelişmelerde riskli bir varlık gibi davrandı. Altın, çatışma öncesindeki seviyelerinin altına kadar geriledi. Buna karşın diğer varlık sınıfları tamamen toparlandı.

Morgan Stanley, ocak ayında sona eren altı aylık dönemde altının S&P 500 ile yüzde 90 korelasyon gösterdiğini belirtti. Banka yaşanan gelişmeleri ve altının düşük performans sergilemesini yaşanan arz şokuna bağladı. Tahvil piyasalarında bile toparlanma görülürken portföylerde altın daha az cazip hale geldi.

Öte yandan banka toparlanma için hala alan olduğunu ifade ediyor. Morgan Stanley altın fiyatlarının 2026 yılının ikinci yarısında ons başına 5.200 dolara ulaşmasını bekliyor. Aşağı yönlü riskler arasında çatışmanın yeniden tırmanması var. Bu durum tahvil getirilerini yükseltebilir. Hisse senedi piyasaları düşerse teminat tamamlama çağrılarını karşılamak için güvenli liman tasfiyesi potansiyeli de bulunuyor.