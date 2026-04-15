    Apara Ekonomi TÜİK: Hizmet üretimi şubatta arttı
    Giriş Tarihi: 15.04.2026 11:32 Son Güncelleme: 15.04.2026 11:34

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretiminin şubat ayında yıllık yüzde 2,3; aylık yüzde 1,2 arttığını açıkladı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

    Buna göre; hizmet üretimi 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,6 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,4 arttı.

    2026 yılı Şubat ayında hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,2 arttı.