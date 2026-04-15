Tarım-ÜFE yıllık yüzde 36,09 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerin açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,88 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,25 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,06 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,79 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,10 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,21 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,34 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,30 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 56,36 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 20,37 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.