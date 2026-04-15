Küba’daki enerji krizinin etkileri derinleşiyor

Venezuela'dan petrol sevkiyatının durması, bir yandan akaryakıt sıkıntısına yol açarken diğer yandan ciddi elektrik kesintilerine neden oluyor

Yeni yılın ilk günlerinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ani bir baskınla alıkoyan ABD, o tarihten bu yana Küba yönetimine uyguladığı ablukayı sıkılaştırarak ülkeye akaryakıt girişini engelliyor. Ülkede ciddi bir enerji sıkıntısına yol açan bu durum, Küba'da hayatın her alanını olumsuz etkileyen bir krize dönüşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Miami'de katıldığı bir toplantıda İran ile ilgili gelişmelerden bahsederken "Sırada Küba var." sözleriyle Havana'ya yönelik artan ekonomik ve siyasi baskıların belli bir hedef doğrultusunda olduğu sinyalini verdi.

Beyaz Saray'da da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Küba'yı alabilirim." diyen Trump'ın verdiği bu mesajlar, Küba'da büyük rahatsızlık yarattı.

ABD Başkanı, bu hafta Beyaz Saray'da, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydederek "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR YAKIT BULAMIYOR, SU ŞEBEKESİ DURDU, HASTANELER ÇARESİZ

Fidel Castro ve arkadaşlarının 1959 devriminden bu yana, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke zaten birçok kısıtlamayla karşı karşıya. Ancak yıl başından bu yana Venezuela'dan gelen ham petrol sevkiyatının durması, bir yandan akar yakıt sıkıntısına yol açarken, diğer yandan da elektrik üretimi termik santrallere dayalı ülkede, ciddi elektrik kesintilerine neden oluyor.

Ülke genelinde 32 saati bulan elektrik kesintileri, özellikle sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara yol açarken halkın günlük yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Elektrik kesintileri sırasında su pompaları ve arıtma sistemleri de çalışmadığından hijyen konusunda da pek çok sorunun yaşanıyor.

Halkın günlük yaşamıyla doğrudan bağlantılı fırınlar ve diğer küçük imalathaneler de elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kalıyor. Toplu ulaşım araçları yakıt sıkıntısı nedeniyle sınırlı sayıda sefer gerçekleştiriyor. Pek çok sefer tamamen iptal edildi.

KÜBA'NIN ELEKTRİK ÜRETİM KAPASİTESİNE DESTEK

Küba'da 2019'dan bu yana faaliyet gösteren Karadeniz Holding Grup'a bağlı santral gemiler, ülkenin elektrik üretim kapasitesine destek oluyor.

Uluslararası düzenlemeler çerçevesinde "Küba halkının temel ihtiyaçlarına doğrudan fayda sağlayan insani projeler" kapsamında değerlendirilen bu çalışma sayesinde, yaptırımlar nedeniyle yenilenemeyen Küba'nın elektrik altyapısına yüzer santrallerle çözüm sağlanmaya devam ediliyor.

Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda Küba'da, toplam 124 megavat (MW) kurulu güce sahip "Belgin Sultan" ve "Erol Bey" adlı iki yüzer elektrik santralinin 2019'dan beri hizmet vermekte olduğunu doğruladı.

Ancak yakıt sıkıntısı bu yüzer santrallerin verimli olarak kullanılmasını da zorlaştırıyor. Rusya'dan gelen ham petrolün işlenmesini müteakip, elde edilecek dizel yakıtın kullanılmaya başlamasıyla gemiler, tam kapasite üretime geçebilecek.