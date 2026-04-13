Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,5, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 azalış kaydederken toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 arttı.

Ticaret satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi. Aynı dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,6 arttı.