ABD bütçesinde beklentileri aşan açık

ABD federal hükümetinin bütçe açığı mart ayında yıllık bazda sınırlı artış gösterdi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan bütçe dengesi raporuna göre, açık geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 artarak 164 milyar dolara yükseldi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE AÇIK

Piyasalarda mart ayına ilişkin bütçe açığının 157,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan veri, beklentilerin üzerinde bir açık oluştuğunu ortaya koydu.

Geçen yılın mart ayında federal hükümetin bütçe açığı 161 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

GELİR VE HARCAMALARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Mart ayında federal hükümetin gelirleri yıllık bazda yüzde 5 artarak 385 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde harcamalar da yüzde 4 artışla 549 milyar dolara yükseldi.

Bu tablo, gelirlerdeki artışa rağmen harcama tarafındaki yüksek seviyenin bütçe açığını beslemeye devam ettiğini gösterdi.

6 AYLIK AÇIK 1,2 TRİLYON DOLAR

1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek mali yılın altıncı ayı itibarıyla toplam bütçe açığı 1,2 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 1,3 trilyon dolar seviyesindeydi.

YILLIK BAZDA DENGEDE KISMİ İYİLEŞME

Mali yılın ilk 6 ayında federal gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 2,5 trilyon dolara yükseldi. Harcamalar ise yüzde 2 artışla 3,7 trilyon dolar oldu.

Veriler, bütçe dengesinde yıllık bazda sınırlı bir iyileşme sinyali verilse de yüksek açık seviyesinin ABD mali görünümü üzerindeki baskısını sürdürdüğüne işaret etti.