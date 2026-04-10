İhracatta çift haneli değer artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7 arttı, yakıtlarda yüzde 6,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 35,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,0 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 5,0 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7 arttı, yakıtlarda yüzde 14,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,3 AZALDI

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.