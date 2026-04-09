Türk Eximbank’tan 100 milyon euroluk finansman anlaşması

Türkiye'nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun bir üyesi olan ICIEC iş birliğiyle 100 milyon euroluk uzun vadeli finansman sağladı.

Sağlanan bu 10 yıl vadeli finansman, Türk ihracatçılarının işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Söz konusu kaynakla, özellikle ihracatçı firmaların üretim kapasitelerinin artırılmasına, yeni pazarlara erişimlerinin desteklenmesine ve küresel değer zincirlerindeki konumlarının güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefliyor.

ICIEC sigortası altında gerçekleştirilen bu son işlemle birlikte, Türk Eximbank'ın benzer şekilde sağladığı toplam uzun vadeli finansman tutarı 500 milyon euroyu aşmış oldu. Katılım finans ilkeleriyle uyumlu olarak temin edilen bu kaynak, finansal çeşitliliğin artırılması ve farklı yatırımcı gruplarının Türkiye ekonomisine erişiminin kolaylaştırılması açısından da önemli bir rol üstleniyor. Bu yönüyle söz konusu işlem, yalnızca bir finansman temini değil; aynı zamanda uluslararası finansal mimaride çeşitlilik ve derinliğin artırılmasına yönelik stratejik bir adım olarak da öne çıkıyor.

"İHRACATÇILARIMIZIN BÜYÜME STRATEJİLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Kredi anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Günümüzde uluslararası ticaret yalnızca mal ve hizmet akışından ibaret olmayıp, aynı zamanda finansman yapılarının niteliğiyle şekillenen çok katmanlı bir ekosisteme dönüşmüş durumda. Bu çerçevede ihracatın sürdürülebilir biçimde artırılması; uzun vadeli, uygun maliyetli ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarına erişimle doğrudan ilişkilidir. Banka olarak biz de bu anlayışla, ihracatçılarımızın finansmana erişimini güçlendirirken, aynı zamanda finansman araçlarımızı küresel eğilimlerle uyumlu şekilde çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz.

İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun önemli kuruluşlarından ICIEC ile uzun yıllara dayanan köklü iş birliğimiz; fonlama, alıcı kredileri ve sigorta alanları gibi geniş bir yelpazede olup uluslararası birlik ve platformlar çatısı altında da devam eden güçlü ortaklığımız bulunmaktadır. Bu son işlem de söz konusu stratejik yaklaşımın güçlü bir yansımasıdır. Bu süreklilik hem kurumsal iş birliklerimizin derinliğini hem de Türkiye'ye duyulan güveni ortaya koymaktadır" dedi.

Genel Müdür Güney, "Sağlanan bu finansman; ihracatçılarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde, yatırım odaklı büyüme stratejilerinin desteklenmesine de hizmet edecektir. Özellikle üretim kapasitesini artırmaya, katma değerli ihracatı geliştirmeye ve firmalarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü kalıcı biçimde yükseltmeye yönelik yatırımların finansmanında etkin bir şekilde kullanılmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birliklerini çeşitlendirerek, ihracatçılarımıza sunduğumuz finansman imkanlarını daha da genişletmeyi ve Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme vizyonuna güçlü katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

