Faiz kararı için iki farklı senaryo masada

Federal Reserve (Fed), 17-18 Mart'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ait tutanakları yayımladı. Tutanaklar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin ABD ekonomisine yönelik riskleri artırdığını ortaya koydu.

ENFLASYON YUKARI, İSTİHDAM AŞAĞI RİSKTE

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin büyük çoğunluğunun:

Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ,

İstihdama yönelik ise aşağı yönlü risklerin

özellikle Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte arttığını değerlendirdiği belirtildi.

FAİZ KARARLARINDA "İKİ YÖNLÜ" SENARYO

Son toplantıda politika faizinin yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tutulduğu hatırlatılan tutanaklarda, dikkat çeken bir vurgu öne çıktı:

Hem faiz indirimi hem de faiz artırımı ihtimali masada.

Fed yetkilileri, belirsizliklerin artması nedeniyle gelecekteki faiz patikasına ilişkin daha esnek bir yaklaşım benimsiyor.

PETROL FİYATLARI ENFLASYONU BASKILIYOR

Tutanaklarda, artan enerji maliyetlerinin kısa vadede enflasyonu yukarı çekebileceği ve Fed'in yüzde 2'lik hedefe ulaşmasını geciktirebileceği ifade edildi.

Özellikle:

Petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı hale gelmesi

Girdi maliyetlerinin çekirdek enflasyona yansıması

risklerine dikkat çekildi.

Bazı yetkililer, yüksek enflasyonun birkaç yıl sürmesi halinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de bozulabileceği uyarısında bulundu.

"ENFLASYON HEDEFE DAHA YAVAŞ İNEBİLİR"

Tutanaklarda şu değerlendirme öne çıktı:

"Yetkililerin büyük çoğunluğu, enflasyonun yüzde 2 hedefine ilerleyişinin beklenenden daha yavaş olabileceğini ve hedefin üzerinde kalıcı seyretme riskinin arttığını belirtti."

UZAYAN ÇATIŞMA EKONOMİYİ ZORLAYABİLİR

Orta Doğu'da uzun süreli bir gerilimin:

İş dünyası güvenini zayıflatabileceği

İşe alımları azaltabileceği

Küresel büyümeyi baskılayabileceği

vurgulandı.

Ayrıca, artan petrol fiyatlarının hanehalkı alım gücünü düşürerek ekonomik aktiviteyi zayıflatabileceği ve iş gücü piyasasında daha fazla bozulmaya yol açabileceği ifade edildi.

FAİZ İNDİRİMİ DE ARTIŞI DA GÜNDEMDE

Tutanaklar, Fed içinde iki farklı risk senaryosunun öne çıktığını gösterdi:

Zayıflayan ekonomi senaryosu:

İş gücü piyasasında bozulma → Faiz indirimi gerekebilir

Yüksek enflasyon senaryosu:

Kalıcı fiyat artışları → Faiz artışı gündeme gelebilir

Bazı üyeler, enflasyonun yüksek kalması durumunda faizlerin yeniden artırılmasının gerekebileceğini açıkça dile getirdi.

GENEL GÖRÜNÜM: BELİRSİZLİK ZİRVEDE

Fed tutanakları, para politikasında net bir yön yerine yüksek belirsizlik ve veri odaklı yaklaşımın öne çıktığını gösteriyor.

Küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle:

Enflasyon kontrolü zorlaşıyor

Büyüme ve istihdam tarafında riskler artıyor

Bu da Fed'i, önümüzdeki dönemde daha temkinli ve esnek adımlar atmaya zorluyor.