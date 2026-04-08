Yuan 3 yılın zirvesinde! Ateşkes etkili oldu

Çin Yuanı, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından dolar karşısında son üç yılın en güçlü seviyesine ulaştı.

Donald Trump tarafından İran ile iki haftalık ateşkes anlaşmasının imzalanması, piyasalarda risk iştahını artıran önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

KUR SEVİYELERİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Bankalar arası piyasada yuan, çarşamba sabahı dolar başına 6,8287 seviyesine yükselirken, yurt dışı işlemlerde 6,8270 seviyesine kadar çıktı. Bu rakamlar, Mart 2023'ten bu yana görülen en yüksek düzeyler olarak kaydedildi.

ATEŞKESİN PİYASALARA ETKİSİ

Analistlere göre, ateşkes anlaşması özellikle Asya piyasalarında enerji arzına yönelik endişeleri azaltarak yatırımcı güvenini destekledi. Bu gelişme yalnızca yuanı değil, bölgedeki diğer para birimlerini de olumlu etkiledi.

MERKEZ BANKASINDAN GÜÇLÜ SİNYAL

Çin Halk Bankası, piyasa açılışı öncesinde orta nokta kurunu dolar başına 6,8680 olarak belirledi. Bu seviye, Nisan 2023 ortasından bu yana en güçlü referans kur olarak dikkat çekti.

YATIRIMCI TERCİHLERİ VE PERFORMANS

MUFG analistleri, yuan ve Malezya ringgiti gibi Asya para birimlerinin yatırım açısından cazibesini koruduğunu vurguladı. Yuan, sadece bu ay içinde dolar karşısında %1 değer kazanırken, yıl genelindeki artışı %2,4'e ulaştı.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Öte yandan, doların altı önemli para birimi karşısındaki performansını ölçen DXY endeksi, Asya işlem saatlerinde 98,98 seviyesinde işlem gördü.