En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Aylık bazda yatırım araçları arasında en yüksek reel getiri, mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,08 oranında kazanç sağlandı.

AYLIK TABLODA TÜM YATIRIM ARAÇLARI KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile yapılan hesaplamaya göre Amerikan Doları %1,14, Euro %3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,87, külçe altın %5,01 ve BIST 100 endeksi %8,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları %0,79, Euro %3,03, DİBS %3,53, külçe altın %4,68 ve BIST 100 endeksi %8,45 oranlarında zarar yazdı.

ÜÇ AYDA KAZANDIRAN ALTIN, KAYBETTİREN EURO

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile %10,03, TÜFE ile %7,57 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde Euro ise Yİ-ÜFE ile %5,03, TÜFE ile %7,15 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTI AYDA DA LİDER ALTIN

Altı aylık verilere göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile %29,21, TÜFE ile %24,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunarken; aynı dönemde Euro Yİ-ÜFE ile %5,14, TÜFE ile %8,26 oranlarında en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

YILLIK GETİRİDE ZİRVE YİNE ALTINDA

Yıllık bazda değerlendirildiğinde en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altın, Yİ-ÜFE ile %54,39, TÜFE ile %51,10 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile yapılan yıllık değerlendirmede mevduat faizi (brüt) %4,20, DİBS %2,96 ve BIST 100 endeksi %0,27 oranlarında reel getiri sunarken; Euro %0,52 ve Amerikan Doları %7,04 oranlarında kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %1,98 ve DİBS %0,76 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi %1,86, Euro %2,64 ve Amerikan Doları %9,02 oranlarında yatırımcısına zarar yazdı.