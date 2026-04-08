    Apara Ekonomi En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
    Giriş Tarihi: 8.04.2026 10:44 Son Güncelleme: 8.04.2026 10:45

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) finansal yatırım araçlarının getiri oranlarını yayımladı. Aylık ve yıllık bazda en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları açıklandı.

    Aylık bazda yatırım araçları arasında en yüksek reel getiri, mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,08 oranında kazanç sağlandı.

    AYLIK TABLODA TÜM YATIRIM ARAÇLARI KAYBETTİRDİ

    Yİ-ÜFE ile yapılan hesaplamaya göre Amerikan Doları %1,14, Euro %3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,87, külçe altın %5,01 ve BIST 100 endeksi %8,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları %0,79, Euro %3,03, DİBS %3,53, külçe altın %4,68 ve BIST 100 endeksi %8,45 oranlarında zarar yazdı.

    ÜÇ AYDA KAZANDIRAN ALTIN, KAYBETTİREN EURO

    Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile %10,03, TÜFE ile %7,57 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde Euro ise Yİ-ÜFE ile %5,03, TÜFE ile %7,15 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    ALTI AYDA DA LİDER ALTIN

    Altı aylık verilere göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile %29,21, TÜFE ile %24,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunarken; aynı dönemde Euro Yİ-ÜFE ile %5,14, TÜFE ile %8,26 oranlarında en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

    YILLIK GETİRİDE ZİRVE YİNE ALTINDA

    Yıllık bazda değerlendirildiğinde en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altın, Yİ-ÜFE ile %54,39, TÜFE ile %51,10 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı.

    Yİ-ÜFE ile yapılan yıllık değerlendirmede mevduat faizi (brüt) %4,20, DİBS %2,96 ve BIST 100 endeksi %0,27 oranlarında reel getiri sunarken; Euro %0,52 ve Amerikan Doları %7,04 oranlarında kaybettirdi.

    TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %1,98 ve DİBS %0,76 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi %1,86, Euro %2,64 ve Amerikan Doları %9,02 oranlarında yatırımcısına zarar yazdı.