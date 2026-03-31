Hazine ve Maliye Bakanlığı borç stoku verilerini açıkladı

Bakanlık, 31 Aralık 2025 itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre; Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 15 trilyon 14 milyar lira olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 23,8 oldu.

Kamu net borç stoku ise 8 trilyon 564 milyar lira olarak hesaplanırken stokun milli gelire oranı yüzde 13,6 olarak kaydedildi.

Hazine garantili dış borç stoku da 19,1 milyar dolar olarak tespit edildi.