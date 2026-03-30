Brent petrolün varili 107,56 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 107,56 dolardan satılıyor. Cuma günü 106,95 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 105,32 dolardan tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 100,72 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 109,03 dolar direnç, 107,11 dolar ise destek olarak izleniyor.

YEMEN'DEKİ HUSİLER PİYASALARDA ENDİŞE YARATTI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Yemen'deki İran destekli Husilerin hafta sonu İsrail'e yönelik saldırıları etkili oldu. Bu gelişmeler, Orta Doğu'daki çatışmanın uzayabileceğine ilişkin kaygıları artırdı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 28 Mart'ta yayımladığı mesajda, grubun savaşın başlangıcından bu yana ilk kez İsrail'i hedef aldığını belirterek, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle vurarak ilk askeri operasyonlarımızı gerçekleştirdik" dedi.

Seri, operasyonların İran ve Lübnan'daki direniş cephelerine destek sağlanana kadar devam edeceğini vurguladı.

İSRAİL ORDUSU TEPKİ VERDİ

İsrail ordusu, Husilerin sabah erken saatlerde bir balistik füze ve birkaç saat sonra bir seyir füzesi fırlattığını, seyir füzesinin önlendiğini açıkladı. Balistik füzelerden farklı olarak sirenlerin çalmadığı kaydedildi.

KIZILDENİZ VE HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKLERİ

Kızıldeniz'de artan güvenlik tehditleri ve İran bağlantılı aktörlerin koordineli hareket ettiği algısı, piyasalarda risk primini yükselterek petrol fiyatlarına yukarı yönlü baskı uyguluyor. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası senaryoları yeniden fiyatlıyor.

ABD'DEN JEOPOLİTİK BASKI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ana petrol ihracat terminali Hark Adası'nı ele geçirebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını artırdığı bir dönemde, İran petrolünü "almayı tercih edeceğini" belirterek, Washington'un Hark Adası üzerinde olası hamlesine işaret etti.