ASELSAN, BITS Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne ilk sıradan girdi

ASELSAN, Gölbaşı Teknoloji Üssünde 2024 yılında devreye alınan yenilenebilir enerji sistemlerinden yaklaşık 1.808.000 kWh yenilenebilir enerji ürettiğini aktardı. Çalışan başında düşen yeşil alan metrekaresini tüm teknoloji üslerinde iki katına çıkaran ASELSAN, sadece 2025 yılında 5 bin 250 ton su tasarrufu sağladığını bildirdi.

2021 yılında CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Su Raporlamasına başlayan ASELSAN, ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Standardını şirkete kazandırarak su tüketimini azaltmak ve su geri dönüşümünü sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ASELSAN, tedarik zinciri iklim değişikliği yönetiminde yıllardır CDP'den A notunu alarak lider konumda bulunuyor. ASELSAN, mart ayı başında CDP tarafından gerçekleştirilen Supplier Engagement Assessment (SEA) değerlendirmesinde bu yıl da SEA A List seviyesinde yer aldı.

2050 YILI NET SIFIR EMİSYON

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"ASELSAN, kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık Projesi ve bünyesindeki anaokulu ve kreşlerde uygulama sürecine başladığı 'Eko Okul' başta olmak üzere birçok projeye imza atıyor. 2021 yılından bu yana sürdürülebilirliği kurumsal düzeyde değerlendiren ASELSAN, 50'nci yaşında hayata geçirdiği 'İleri Dönüşen Bir Gelecek Projesi' ile de sürdürülebilirlik stratejisi ve sanatı bir araya getirdi.

aselsaneXt programı ile aBusiness çatısı altında kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri içeren ASELSAN 2050 Yılı Net Sıfır Emisyon Yol Haritasını oluşturdu. Enerji verimli yatırımlar ile tasarruf sağlayan ASELSAN, yeni yapılarda benimsediği enerji verimliliği ilkesi ve kendi enerjisini üretebilen çevre dostu yapılar üretme felsefesi ile İstanbul Teknopark Binasına, 2025 yılında LEED Sertifikasını kazandırdı."