Borsa İstanbul’da açığa satış yasağı kararı uzadı

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağının süresini uzattı. Kurul, söz konusu tedbirlerin 10 Nisan seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI SÜRECEK

SPK tarafından yayımlanan duyuruya göre, piyasalardaki istikrarın korunması amacıyla daha önce yürürlüğe alınan açığa satış işlemleri yasağı aynı şekilde uygulanmayı sürdürecek. Bu kapsamda yatırımcılar, belirtilen tarihe kadar açığa satış işlemi gerçekleştiremeyecek.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ESNEKLİK DEVAM EDECEK

Kurul ayrıca, kredili sermaye piyasası işlemleri sırasında uygulanan öz kaynak oranına ilişkin esnekliğin de devam edeceğini bildirdi. Bu adımın, piyasalarda oluşabilecek dalgalanmaların etkisini sınırlamayı amaçladığı ifade edildi.

SPK'nın aldığı bu karar, son dönemde piyasalarda yaşanan oynaklıkların ardından yatırımcıların korunmasına yönelik tedbirlerin sürdüğüne işaret ediyor.