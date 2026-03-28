Petrol son 45 ayın zirvesinde!

ABD ve İsrail'in İran hedeflerine düzenlediği son saldırılar ile İran'ın Körfez bölgesindeki enerji altyapısına yönelik misilleme saldırıları nedeniyle küresel petrol piyasaları sert bir yükseliş yaşadı.

Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 6,3'lük artışla 114 doların üzerine çıkarak Haziran 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

WTI DE 100 DOLAR EŞİĞİNİ AŞTI

Batı Teksas Orta Kalitesi (WTI) vadeli işlemleri yüzde 6,2'lik artışla 100 doların üzerine çıktı. Şubat sonundan bu yana Brent ham petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 45 artarken, WTI yüzde 40 değer kazandı.

Brent petrol, 2008 yılında 147,50 dolarla nominal zirvesini görmüştü. Analistlere göre mevcut jeopolitik risklerin devam etmesi halinde bu rekorun aşılması ve çok daha yüksek seviyelerin test edilmesi ihtimal dahilinde.