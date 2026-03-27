TEFAS dışı hisse senedi yoğun serbest fonlara tevkifat düzenlemesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre TEFAS'ta işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar için uygulanan yüzde sıfırlık tevkifat oranı, 27 Mart'tan itibaren iktisap edilen katılma paylarından elde edilen kazançlar için yüzde 17,5 olarak uygulanacak.

Düzenleme kapsamına girmeyen hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen gelirler için yüzde sıfırlık tevkifat oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.