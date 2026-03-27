Küresel piyasalarda barış umutları yerini tedirginliğe bıraktı

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimin beklenenden uzun sürebileceğine yönelik endişelerin artmasıyla birlikte dalgalı bir görünüm öne çıkarken, yükselen enerji fiyatları enflasyon baskılarını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

GERİLİM UZUYOR, PİYASA BASKI ALTINDA

Donald Trump ile İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar, bölgede tansiyonun kısa sürede düşmeyeceği beklentisini güçlendirdi. Her ne kadar Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik bazı adımların ertelendiğini ve müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirtse de Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar petrol arzına ilişkin riskleri canlı tutuyor.

Bu durum, petrol fiyatlarında yukarı yönl�� risk priminin korunmasına neden olurken, enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon baskısının yeniden artabileceğine işaret ediyor.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Artan enerji fiyatlarının enflasyonu tetikleyebileceği beklentisi, merkez bankalarının daha uzun süre sıkı para politikası uygulayabileceği öngörülerini güçlendirdi. Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki dört toplantıda faizleri sabit tutacağı, yılın son çeyreğinde ise yeniden faiz artırımına gidebileceği ihtimali öne çıkıyor.

Bu beklentiler tahvil piyasasında satış baskısını artırırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,45 seviyesine kadar yükselerek son ayların zirvesine yaklaştı. Uzmanlar, tahvil faizlerindeki yükselişin aynı zamanda tahvil fiyatlarında düşüş anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

KÜRESEL BÜYÜME GÖRÜNÜMÜ ZAYIFLIYOR

OECD, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatları ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerine rağmen 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 2,9'da sabit tuttu. Ancak bu oran, 2025'teki yüzde 3,3'lük büyümeye kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar endeksi 99,8 seviyesinde dengelenirken, altının ons fiyatı yüzde 2'nin üzerinde artışla 4.470 dolar seviyesine yükseldi. Petrol fiyatları ise sınırlı geri çekilmeye rağmen yüksek seviyelerini koruyor.

ABD borsalarında satış baskısı dikkat çekerken, Avrupa piyasaları da enerji arzına yönelik kaygılarla negatif seyir izledi. Asya borsalarında ise Çin'den gelen olumlu verilerin etkisiyle karışık bir görünüm hakim oldu.

YURT İÇİ PİYASALARDA GÖZLER VERİ AKIŞINDA

Türkiye'de de küresel gelişmeler yakından izlenirken, BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı. Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, analistler bugün açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Küresel piyasalarda genel tablo, jeopolitik risklerin etkisiyle yön arayışının sürdüğüne ve enflasyon–faiz dengesinin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, şubat ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, ocak ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi