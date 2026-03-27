Japonya, savaş nedeniyle rezervlerindeki petrol stokunu kullanıma açtı

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo hükümeti, enerji arzında istikrarı korumak amacıyla ülke içi 30 günlük iç talebe eş değer yaklaşık 8,5 milyon kilolitre petrolü piyasaya sürdü. Ülke genelindeki 11 depolama noktasından başlayan piyasaya arz, nisan sonuna kadar kademeli devam edecek.

Öte yandan Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Japonya içinde depolanan petrol de ülke içinde 6 günlük tüketime eş değer şekilde kullanıma açıldı.

Japonya'da geçen hafta özel sektör stoklarından petrol arzı başlatılmıştı.