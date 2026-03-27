    Apara Ekonomi İngiltere'de perakende satışlar düştü
    Giriş Tarihi: 27.03.2026 11:20

    İngiltere'de perakende satışlar düştü

    İngiltere’de perakende satışlar düştü
    İngiltere'de perakende satışlar şubatta yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

    İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede perakende satışlar şubatta yüzde 0,4 geriledi. Piyasa beklentisi ise satışların bu ayda yüzde 0,7 düşeceği yönündeydi.

    İngiltere'de perakende satışlar ocakta yüzde 0,2 yükselmişti. Şubatta ise mağaza dışı perakendecilerin satış hacimlerinin zayıflaması, perakende satışlarındaki düşüşte etkili oldu.

    İngiltere'de perakende satışlar Aralık 2025 - Şubat 2026 aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise yüzde 0,7 yükseldi.