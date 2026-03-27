Dünya Bankası’ndan Orta Doğu’daki savaşa karşı acil rahatlama fonu

Dünya Bankası Grubu, Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin derinleşmesiyle birlikte krizden etkilenen ülkelere destek için harekete geçtiğini duyurdu.

KÜRESEL PİYASALARDA ZİNCİRLEME ETKİ

Banka tarafından yapılan açıklamada, çatışmanın emtia fiyatları ve lojistik üzerinde ciddi baskı oluşturduğu, bu nedenle birçok gelişmekte olan ülkenin doğrudan kuruma başvurduğu belirtildi. Açıklamada, "Küresel piyasa gelişmelerini yakından izliyor ve sahadaki etkileri anlamak için en çok etkilenen ülkelerle doğrudan temas kuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Nakliye hatlarında yaşanan aksamaların maliyetleri artırdığına dikkat çekilen açıklamada, arz risklerinin yalnızca enerjiyle sınırlı kalmadığı; gübre ve diğer kritik tarımsal girdilere de yayıldığı vurgulandı. Bu süreçte ham petrol fiyatlarının şubat ile mart arasında yaklaşık yüzde 40 yükseldiği, Asya'ya LNG sevkiyat fiyatlarının neredeyse üçte iki oranında arttığı ve azot bazlı gübre fiyatlarının martta yüzde 50'ye yakın yükseldiği aktarıldı.

"TÜM ARAÇLAR DEVREDE OLACAK"

Açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun krize karşı kapsamlı bir yanıt hazırlığında olduğu belirtilerek, hükümetler, şirketler ve hanehalklarını desteklemek için mevcut tüm araçların kullanılacağı ifade edildi.

Banka, acil finansman desteğini politika danışmanlığı ve özel sektör iş birlikleriyle birleştirerek istihdam ve büyümeyi korumayı hedefliyor. "Amacımız, aktif portföyümüzü, kriz müdahale araç setimizi ve önceden düzenlenmiş finansman imkanlarımızı kullanarak hızlı rahatlama sağlamak" değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca, özel sektör kanalları üzerinden firmalara likidite, ticaret finansmanı ve işletme sermayesi desteği sağlanacağı kaydedildi. Sürecin halen gelişmekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, krizin uzaması ve altyapıya verilen zararların artması halinde etkilerin daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunuldu.

Banka, tüm belirsizliklere rağmen, etkilenen ülkelerin ekonomik kazanımlarını korumak için destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.