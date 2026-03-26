Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

REZERVLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Jeopolitik risk ve enerji krizinin etkisiyle rezervler 200 milyar doların altına gerileyen rezervler 20 mart ile biten haftada yüzde 6,4 azalarak 177,5 milyar dolara indi.

ALTIN DÜŞTÜ VE DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ

Döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 12,2 artarak 53,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 13,4 azalarak 116,2 milyar dolara geriledi.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, ocak ayındaki tarihi rekorun ardından düşüş serisine devam etmiş oldu.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):