    Merkez Bankası rezervleri belli oldu
    Giriş Tarihi: 26.03.2026 15:04

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri belli oldu. Ocak ayında 218 milyar dolar ile rekor kıran rezervler, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. 20 mart haftasında altın rezervleri düşerken, döviz rezervleri ise yükseldi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

    REZERVLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

    Jeopolitik risk ve enerji krizinin etkisiyle rezervler 200 milyar doların altına gerileyen rezervler 20 mart ile biten haftada yüzde 6,4 azalarak 177,5 milyar dolara indi.

    ALTIN DÜŞTÜ VE DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ

    Döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 12,2 artarak 53,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 13,4 azalarak 116,2 milyar dolara geriledi.

    IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, ocak ayındaki tarihi rekorun ardından düşüş serisine devam etmiş oldu.

    TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    1.11. 202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    24.01.202568.23299.328167.560
    14.02.202572.475100.677173.152
    21.03.202574.78588.328163.114
    04.04.202576.42277.838154.261
    30.05.202583.16470.026153.190
    13.06.202586.54372.744159.289
    25.07.202585.22386.625171.848
    29.08.202587.32691.031178.357
    05.09.202590.93189.176180.107
    17.10.2025111.16987.273198.442
    14.11.2025107.38980.043187.432
    26.12.2025116.89476.978193.872
    30.01.2026133.75384.405218.158
    06.02.2026128.61178.872207.482
    13.02.2026132.19979.586211.784
    20.02.2026132.43373.645206.078
    27.02.2026136.82773.433210.260
    06.03.2026134,755,1197.478
    13.03.2026134,147,8189,6
    20.03.2026116,253,6177.458