Kalyon PV bayilik sistemini hayata geçiriyor

Yurt içi satış ağını güçlendirmek ve yenilenebilir enerji çözümlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bayilik sistemini hayata geçiren Kalyon PV, Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne uzanan geniş bir coğrafyada daha erişilebilir olacak. Şirket; ilk etapta Trabzon, İstanbul, Şanlıurfa ve Konya ile başlattığı yetkili bayilik sistemini ilerleyen dönemde genişletmeyi planlıyor.

Kalyon PV; bölgesel gücü yüksek, sektörel deneyime sahip ve güvenilir iş ortaklarıyla sahadaki etkinliğini artırarak sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor.

HER ÖLÇEKTE PROJEYE HIZLI VE DOĞRU ÇÖZÜ

Yeni bayilik sistemi sayesinde müşteriler; çatı uygulamalarından GES projelerine kadar farklı ihtiyaçlarına uygun ürünlere daha hızlı ve etkin bir şekilde doğrudan ulaşabilecek.

"TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE İVME KAZANDIRACAK"

Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı, bayilik sisteminin Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne önemli bir ivme kazandıracağını vurgulayarak şunları söyledi: "Yenilenebilir enerji alanında uzun vadeli, güvene dayalı ve sürdürülebilir iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Bayilik sistemimiz, bu yaklaşımın sahadaki en güçlü yansımasıdır. Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz bu yapı sayesinde yalnızca ürünlerimizi değil; bilgi birikimimizi, mühendislik gücümüzü ve çözüm odaklı yaklaşımımızı da müşterilerimizle buluşturuyoruz."

YENİ NESİL TEKNOLOJİ VE YERLİ ÜRETİM GÜCÜ GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Kalyon PV'nin yeni nesil G12R TOPCONPlus teknolojili güneş panelleri bayiler aracılığıyla da pazara sunulacak. Yüksek verimlilik ve ileri hücre teknolojisiyle öne çıkan bu paneller; 640 Watt'a varan yüksek güç üretim kapasitesi, %26'nın üzerinde etkin modül verimliliği, düşük sıcaklık katsayısı ve uzun ömürlü performans avantajlarıyla öne çıkıyor. Çift cam tasarımı sayesinde dayanıklılığı artırılan bu paneller, özellikle zorlu iklim koşullarında stabil üretim performansı sunuyor.

Ayrıca bu paneller, ingot dilimleme aşamasından başlayan yerli üretim süreci sayesinde Yatırım Teşvik Belgesi'ne uygun kriterlerde üretiliyor. Bu özellik, yatırımcılara önemli finansal avantajlar sağlarken, yerli ve yüksek teknolojili üretimin de yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

DETAYLI BİLGİ VE BAYİ AĞINA ERİŞİM

Kalyon PV'nin yetkili bayi ağı ve hizmet verdiği iller hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.kalyonpv.com/bayilerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.