Avrupa’da enflasyon endişesi artıyor! Borsa sert düştü, tahvil faizleri zirveye çıktı

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da artan gerilim, enerji fiyatlarında yükseliş riski ve buna bağlı enflasyon kaygılarının etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşlerle kapattı. Artan belirsizlik ortamı, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışını hızlandırırken, ana endeksler son 11 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

SATIŞ DALGASI GÜNÜN İKİNCİ YARISINDA HIZLANDI

Güne sınırlı toparlanma çabasıyla başlayan Avrupa piyasaları, öğleden sonra gelen yoğun satışlarla tüm kazançlarını geri verdi. Kapanışta Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,78 değer kaybederek 573,28 puana geriledi.

Ülke bazlı endekslerde de sert d��şüşler dikkat çekti. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,44 azalışla 9.918,33 puana inerken, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1,97 düşüşle 42.840,9 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 yüzde 1,82 kayıpla 7.665,62 puandan kapanış yaparken, Almanya'da DAX 40 yüzde 2,01 düşüşle 22.380,19 puana indi.

Öte yandan avro/dolar paritesi de baskı altında kaldı ve yüzde 0,22 düşüşle 1,156 seviyesine geriledi.

ECB'DEN SIKILAŞMA SİNYALİ

Piyasalardaki satış baskısında, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar da etkili oldu. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Bloomberg'e verdiği röportajda, İran ile yaşanan savaşın enflasyonu yukarı çekmesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Nagel, orta vadeli enflasyon beklentilerinde kalıcı bir bozulma görülmesi durumunda daha sıkı bir para politikası izlenebileceğini vurguladı. Bu açıklamaların ardından piyasalarda nisan ayında faiz artışı ihtimali yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Bu hafta faizleri sabit tutan ECB ile İngiltere Merkez Bankası, Orta Doğu'daki gelişmeleri en önemli risk unsuru olarak tanımladı.

TAHVİL FAİZLERİ ZİRVEDE, ALTIN SERT DÜŞTÜ

Jeopolitik gerilimlerin enerji arzı üzerindeki etkisi enflasyon beklentilerini yukarı taşırken, tahvil piyasalarında dikkat çekici yükselişler görüldü. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,03 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, İngiltere'de 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 4,995 ile 2008 küresel finans krizinden bu yana zirveyi gördü.

Emtia tarafında ise altın, faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla sert değer kaybetti. Haftalık bazda yüzde 11'den fazla düşen altının ons fiyatı, Mart 2020'den bu yana en kötü performansını sergileyerek 4.500 doların altına geriledi.

Petrol fiyatlarında ise dalgalı bir seyir izlendi. Hafta başında 119 dolara kadar yükselen Brent petrol, haftanın son gününde 112 dolar seviyelerinde dengelenirken, WTI petrol yaklaşık 99 dolar seviyesinde işlem gördü. Avrupa ülkeleri ve Japonya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki enerji trafiğini güvence altına alma girişimleri, piyasalardaki tansiyonu kısmen düşürdü.