    Apara Ekonomi
    Giriş Tarihi: 17.03.2026 11:55

    Mevduat faizleri yüzde 40'ın üzerinde seyretmeye devam ediyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz perşembe günü küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak politika faizlerini yüzde 37'de sabit bıraktı. Faiz kararının açıklanmasının ardından gözler bankaların mevduat faizlerine çevrildi. Mevduat faizleri yüzde 40'ın üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte bankaların mevduat faizi oranları...

    Mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında yatırımcılar tarafından merak edildi. Merkez Bankası mart ayında faizleri pas geçti. Mevduat faizi oranları ne kadar oldu? İşte bankaların uyguladığı faiz oranları…

    Gerginlikler artmasıyla piyasaları koruma adına açığa satış işlemi yasaklandı. İlk etapta 2 Mart-6 Mart tarihleri arasında devam etmesi planlanan açığı satış işlemine yönelik yasağın 27 Mart seans sonuna kadar devam etmesine karar verildi. Bir haftalık repo ihalelerine bir süre ara verileceği açıklandı.

    Merkez Bankası bunlara ek olarak "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" şeklinde yaptığı açıklama da dikkat çekti.

    GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI 2026

    ING

    Faiz Oranı %40
    Net Kazanç 29.340,63 TL
    Vade Sonu Tutar 1.029.340,63 TL

    QNB

    Faiz Oranı %4,25
    Net Kazanç 29.112,33 TL
    Vade Sonu Tutar 1.029.112,33 TL

    AKBANK

    Faiz Oranı %40,5
    Net Kazanç 29.293,15 TL
    Vade Sonu Tutar 1.029.293,15 TL

    DENİZBANK

    Faiz Oranı %40,75
    Net Kazanç 29.473,97 TL
    Vade Sonu Tutar 1.029.473,97 TL

    YAPIKREDİ

    Faiz Oranı %41,5
    Net Kazanç 26.802,14 TL
    Vade Sonu Tutar 1.026.802,14 TL

    ON PLUS

    Faiz Oranı %43
    Net Kazanç 31.574,49 TL
    Vade Sonu Tutar 1.031.574,49 TL

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    Faiz Oranı %37,5
    Net Kazanç 27.123,29 TL
    Vade Sonu Tutar 1.027.123,29 TL