Mevduat faizleri yüzde 40’ın üzerinde seyretmeye devam ediyor

Mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında yatırımcılar tarafından merak edildi. Merkez Bankası mart ayında faizleri pas geçti. Mevduat faizi oranları ne kadar oldu? İşte bankaların uyguladığı faiz oranları…

Gerginlikler artmasıyla piyasaları koruma adına açığa satış işlemi yasaklandı. İlk etapta 2 Mart-6 Mart tarihleri arasında devam etmesi planlanan açığı satış işlemine yönelik yasağın 27 Mart seans sonuna kadar devam etmesine karar verildi. Bir haftalık repo ihalelerine bir süre ara verileceği açıklandı.

Merkez Bankası bunlara ek olarak "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" şeklinde yaptığı açıklama da dikkat çekti.

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI 2026

ING

Faiz Oranı %40

Net Kazanç 29.340,63 TL

Vade Sonu Tutar 1.029.340,63 TL

QNB

Faiz Oranı %4,25

Net Kazanç 29.112,33 TL

Vade Sonu Tutar 1.029.112,33 TL

AKBANK

Faiz Oranı %40,5

Net Kazanç 29.293,15 TL

Vade Sonu Tutar 1.029.293,15 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %40,75

Net Kazanç 29.473,97 TL

Vade Sonu Tutar 1.029.473,97 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %41,5

Net Kazanç 26.802,14 TL

Vade Sonu Tutar 1.026.802,14 TL

ON PLUS

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar 1.031.574,49 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı %37,5

Net Kazanç 27.123,29 TL

Vade Sonu Tutar 1.027.123,29 TL