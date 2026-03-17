Goldman Sachs’dan jet ve dizel yakıt uyarısı

Çatışmaların başlamasının ardından Brent petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkarken, rafine ürünlerdeki yükseliş çok daha sert oldu. Analistler, Asya'daki bazı ülkelerin yakıt maliyetlerinin hızla yükselmesi üzerine ihracat kısıtlamalarına başvurduğunu ve arz tarafındaki daralmanın fiyatları yukarı ittiğini vurguladı.

Goldman Sachs uzmanları Yulia Zhestkova Grigsby ve Daan Struyven, orta ve ağır ham petrol arzındaki aksaklıkların dizel, jet yakıtı ve fuel-oil üretimini olumsuz etkilediğini ifade etti. Basra Körfezi'nden yapılan ham petrol ihracatının yaklaşık %60'ının bu tür petrolden oluştuğu ve alternatif tedarikçilerin sınırlı olduğu kaydedildi. Bu durum, rafineri kesintilerini ve rafine ürün fiyatlarında daha sert artışları tetikliyor.