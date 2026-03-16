BAE petrol üretimi yarı yarıya azaldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol üretimi, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından neredeyse yarı yarıya düştü. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgilere göre, ülkenin günlük petrol üretimi önemli ölçüde geriledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ ÜRETİMİ DÜŞÜRDÜ

Kaynağın aktardığına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin günlük petrol üretimi geçen ayki 3,56 milyon varil seviyesinden yaklaşık 2 milyon varile kadar düştü. Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini açıklamak istemeyen kaynak, üretimdeki düşüşün doğrudan Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kapanmanın etkisiyle gerçekleştiğini belirtti.

BÖLGEDEKİ PETROL ARZI DARALIYOR

Orta Doğu'da petrol arzındaki kesintiler de giderek derinleşiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık nedeniyle bölgedeki petrol depolama tanklarının hızla dolduğu ve bunun üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre İran ile devam eden savaşın uzaması, bölgedeki petrol akışını daha da zorlaştırırken enerji piyasalarında arz sıkıntısının büyümesine yol açabilir.