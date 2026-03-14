ABD’de tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde

ABD'de tüketici güveni mart ayında düşüş göstermesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Veriler, tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerinde iyileşme görülürken geleceğe yönelik beklentilerinin zayıfladığını ortaya koydu.

ENDEKS 55,5'E GERİLEDİ

Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan mart ayına ilişkin öncü verilere göre tüketici güven endeksi, şubat ayına kıyasla 1,1 puan azalarak 55,5'e geriledi.

Piyasalarda endeksin 55 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Böylece veri beklentilerin üzerinde gelirken, tüketici güveni yılın en düşük seviyesine indi. Endeks şubat ayında 56,6 olarak kaydedilmişti.

MEVCUT KOŞULLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Amerikalıların mevcut finansal koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mart ayında 1,2 puan artarak 57,8'e çıktı.

Buna karşılık tüketicilerin geleceğe yönelik beklentilerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 2,5 puan düşüşle 54,1'e geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mart ayında yüzde 3,4 seviyesinde sabit kaldı. Böylece son altı aydır devam eden düşüş eğilimi sona erdi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi, 2024'te görülen seviyelerin üzerinde kalmayı sürdürürken, pandemi öncesindeki iki yılda görülen yüzde 2,3–3 aralığının da belirgin şekilde üzerinde seyretmeye devam etti.

Öte yandan uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

"TÜKETİCİ GÜVENİ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, mart ayında tüketici güveninin yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti.

Hsu, İran'daki askeri harekât öncesinde yapılan anketlerin güven endeksinde geçen aya kıyasla bir iyileşmeye işaret ettiğini ancak sonraki günlerde yaşanan düşüşlerin bu kazanımları ortadan kaldırdığını ifade etti.

Benzin fiyatlarındaki artışın tüketiciler tarafından hızla hissedildiğini kaydeden Hsu, bu artışın diğer fiyatlara ne ölçüde yansıyacağının ise halen büyük ölçüde belirsiz olduğunu vurguladı.