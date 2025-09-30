Trump, ithal kereste, ahşap ve mobilya ürünlerine yeni gümrük vergileri getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ithal kereste, ahşap ve mobilya ürünlerine yeni gümrük vergileri getirileceğini duyurdu ve bu karar, ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla olan gerilimi tırmandırdı.



Ulusal güvenlik hükümleri kapsamında gerekçelendirilen bu karar, 14 Ekim'den itibaren ahşap ithalatına %10, mutfak dolapları, makyaj masaları ve döşemeli mobilyalara ise %25 gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor.

1974 Ticaret Yasası'nın 232. maddesi uyarınca onaylanan gümrük vergileri, 1 Ocak'ta keskin bir artışla, ABD ile ticaret anlaşması imzalamayan ülkelerden ithal edilen döşemeli ahşap ürünlere %30, dolap ve makyaj masalarına ise %50 oranında uygulanacak.

Trump, artan ahşap ve mobilya ithalatının ABD ekonomisini ve yerli ahşap endüstrisini zayıflattığını, kritik altyapı ve savunma sistemlerinin tedarik zincirlerini bozarak ulusal savunmayı tehdit ettiğini savundu.

ABD'nin en büyük kereste tedarikçisi olan Kanada, bu durumdan ciddi şekilde etkilenecek gibi görünüyor. Kanada'daki üreticiler halihazırda yaklaşık %35'lik gümrük vergisiyle karşı karşıya ve Kanada hükümeti sektörü desteklemek için 1,2 milyar Kanada doları tutarında yardım sözü verdi.

ABD'nin önemli mobilya ihracatçıları olan Vietnam ve Meksika'nın da bu durumdan etkilenmesi bekleniyor. Bu adım, Çin mobilya ürünlerine uygulanan ve şu anda yaklaşık %55 olan gümrük vergilerinin ardından geldi.