Kalyon Enerji, güneş ve rüzgâr enerjisinde 5 GW kapasiteye ulaşmayı hedefliyor

Raporun "Anadolu Yükseliyor" başlıklı bölümünde, Avrupa'nın enerji alanında çözüm aradığı bir dönemde Türkiye'nin sahip olduğu stratejik konuma dikkat çekildi. Türkiye'nin, ekvator bölgelerinde görülen aşırı sıcak kaynaklı verimlilik kayıplarından uzak, aynı zamanda güneşten maksimum fayda sağlayacak kadar elverişli bir coğrafyada bulunması sayesinde yenilenebilir enerji üretiminde mükemmel bir dengeye sahip olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN TEMİZ ENERJİDE POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"

Dr. Murtaza Ata, Türkiye'nin jeostratejik avantajlarını şu sözlerle dile getirdi: "Ülkemiz, Ortadoğu'dan kuzeye uzanan güçlü bir rüzgâr koridoru üzerinde yer alıyor. Bu, mevcutta yaklaşık 15 GW olan rüzgâr potansiyelinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Kara rüzgâr kapasitesi en az 100 GW, güneş enerjisi potansiyeli ise 300–400 GW olarak öngörülüyor. Ancak bugün güneşte kurulu kapasite yalnızca 25 GW seviyesinde. Bu kaynakların doğru değerlendirilmesi hem enerji bağımsızlığımız hem de dış ticaret açığımızın azaltılması için kritik öneme sahip. Zira dış ticaret açığımızın %70–80'i, bazı yıllarda enerji ithalatından kaynaklanıyor."

"HIZLI UYGULAMA KABİLİYETİMİZLE PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Ata, Kalyon Enerji'nin proje geliştirme ve yatırım süreçlerini kendi bünyesinde yürütmesinin hızlı hareket etme imkânı sağladığını belirterek şunları ekledi: "Üç rüzgâr enerjisi projemizi yalnızca bir yıl içinde devreye aldık. Şimdi aynı kabiliyetimizi Karapınar'da inşa ettiğimiz 500 MW'lık yeni güneş enerjisi santralinde kullanıyoruz ve projeyi 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Hedefimiz; önümüzdeki 4–5 yıl içerisinde en az 5 GW güneş ve rüzgâr kapasitesine ve 1 GWh depolama altyapısına ulaşmak. Ayrıca gaz ve kömür santrallerine bağımlılığı azaltabilecek yeni nesil şebeke oluşturucu invertörlere odaklanıyoruz."

ENERJİ ÜRETİMİNİN ÖTESİNDE: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Dr. Ata, Kalyon Enerji'nin faaliyet gösterdiği bölgelerde sadece enerji üretimiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sunduğunu ifade etti: "Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda, projelerimiz yalnızca enerji üretmekle kalmıyor; yerel topluluklara yeni fırsatlar sunuyor. Güneş enerjisi santrallerimizde uyguladığımız Panel Altı Otlatma Programı sayesinde 100.000'den fazla koyun tesislerimizi mera olarak kullanıyor. Bu sayede enerji üretimi ile geleneksel hayvancılığı barışçıl bir entegrasyonla buluşturduk. Ayrıca bölge halkına hayvancılık ve tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere destekler sağlıyor, yerel ekonomiyi güçlendirmeye katkıda bulunuyoruz."