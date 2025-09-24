Almanya ekonomik büyüme tahminlerini yukarı çekti

Alman ekonomik düşünce kuruluşları, ülkenin 2025 yılı büyüme tahminlerini hafifçe yükselterek, sonraki yıllar için de artış öngörülerini paylaştı. Bu revizyon, Avrupa'nın en büyük ekonomisi için önceki beklentilere kıyasla az da olsa daha iyimser bir tablo çiziyor.

Kuruluşlar, 2025 yılı için büyüme beklentisini %0,1'den %0,2'ye çıkardı. Gelecek yıl, yani 2026 için ise %1,3'lük bir büyüme öngörüsünü korurken, 2027 için ilk kez %1,4'lük bir büyüme tahmini açıkladılar. Nisan ayındaki önceki tahminlerinde 2027 yılına dair bir öngörü bulunmuyordu ve bu tahminler ilk ABD çelik, alüminyum ve otomobil tarifelerini içeriyordu.

Ancak, özellikle ABD'nin olası yeni tarifeleri göz önüne alındığında ekonomik görünüm hassasiyetini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik, alüminyum ve otomobillere yönelik tarifeleri, son iki yıldır daralma yaşayan ve G7 ülkeleri arasında bu durumu yaşayan tek ekonomi olan Almanya'yı olumsuz etkileyebilir. Bu durum, Almanya'nın savaş sonrası tarihinde ilk kez üç yıl üst üste resesyon yaşama riskini beraberinde getirebilir.