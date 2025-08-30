ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Ağustos'ta bir önceki haftaya göre 1 artarak 412'ye çıktı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 71 azaldı.

Perşembe gününü 67,98 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 67,48 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,01 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 64,60 dolar seviyesinde tamamlamıştı.