Goldman Sachs: Çin’in yarı iletken harcamaları artacak

Goldman Sachs tarafından hazırlanan yeni bir araştırma notuna göre, Çin'in yarı iletken harcamaları önümüzdeki yıllarda artacak ve yıllık sermaye harcamalarının 2030 yılına kadar 43-46 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, Pekin'in kendi kendine yeterli ve küresel olarak rekabetçi bir çip endüstrisi kurma çabalarını hızlandırmasıyla 2024'te 41 milyar dolarlık güçlü bir yatırımın ardından geliyor.

Goldman Sachs analistleri, yerli firmalar üretim kapasitelerini geliştirmeye ve küresel yarı iletken pazarından daha büyük bir pay almaya çalıştıkça, gelecekteki yatırımların giderek bellek ve gelişmiş düğüm teknolojilerine odaklanacağına inanıyor.

Talebi karşılamak için Çin, gelişmiş çip üretiminde kritik bir bileşen olan ilave 2.261 litografi makinesine ihtiyaç duyabilir ve bu da ekipman ithalatının devam etmesi veya yerli inovasyonun hızlandırılması ihtiyacını vurgulamaktadır.

Şu anda Çinli yarı iletken firmaları küresel pazar payının sadece %7'sini oluşturuyor ve bu da büyüme için önemli bir alan olduğunu gösteriyor. Analistler, artan jeopolitik gerilimlerin ortasında yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltmaya çalışan Çin'de, devlet desteğinin büyük Çinli oyuncuların stratejik yatırımlarıyla birleşerek bu açığı hızla kapatabileceğini söylüyor.