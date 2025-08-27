Bessent: Gümrük vergisi gelirleri 1 trilyon dolara yaklaşabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, BaşkanTrump'ın kapsamlı gümrük vergisi politikalarından elde edilen gümrük vergisi gelirlerinin yıllık 500 milyar doları aşabileceğini ve tahsilatlar hızla artmaya devam ettikçe potansiyel olarak 1 trilyon dolara yaklaşabileceğini söyledi.

Beyaz Saray Kabine toplantısında konuşan Bessent, daha önce yaptığı yıllık 300 milyar dolarlık tahminin çok muhafazakar olduğunu itiraf etti. "Temmuz'dan Ağustos'a önemli bir sıçrama yaşadık ve Ağustos'tan Eylül'e daha büyük bir sıçrama göreceğimizi düşünüyorum" dedi. "Bence yarım trilyonun çok üzerinde, belki de trilyon dolarlık bir rakama doğru yol alıyor olabiliriz."

Trump'ın ticaret stratejisini öven Bessent, gümrük vergilerinin federal bütçe açığında "anlamlı bir çentik" açtığını ileri sürdü. Hazine verilerine göre, ABD hükümeti 22 Ağustos itibariyle 29,6 milyar dolar gümrük ve tüketim vergisi topladı ki bu rakam Temmuz ayı toplamına eşit. Sadece bir ay önce aynı tarihte tahsilat 7.8 milyar dolar seviyesindeydi.

Bu keskin artış, neredeyse tüm büyük ticaret ortaklarına yönelik olarak 7 Ağustos'ta yürürlüğe giren yüksek gümrük vergisi artışlarının ardından geldi. Sadece Temmuz ayındaki tarife geliri Temmuz 2024'e kıyasla yaklaşık 21 milyar dolar arttı.

Kongre Bütçe Ofisi (CBO) kısa süre önce 10 yıllık açık azaltma projeksiyonunu tarife kazançları nedeniyle 3 trilyon dolardan 4 trilyon dolara yükseltti ve Bessent bu rakamın daha da artabileceğini öne sürdü.