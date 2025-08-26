ABD’de yeni konut satışları geriledi

Yüksek mortgage oranlarının alıcı talebini düşürmeye devam etmesiyle ABD'de yeni konut satışları beklentilerin aksine yavaşladı. Bu durum, konut piyasasında genel bir toparlanma emareleri görülse de, yeni konut segmentindeki baskının sürdüğünü gösteriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı rapora göre, Temmuz ayında yeni tek ailelik konut satışları Haziran ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş 656.000 adetten %0,6'lık bir düşüşle 652.000 adede geriledi. Ekonomistler, yeni konut satışlarını 632.000 olarak bekliyordu.

Aylık satış verilerinin değişken ve revize edilmeye açık olduğu, Haziran verisinin %15,5'lik bir hata payı ile geldiği belirtildi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlar %8,2 daha düşük oldu. Yeni satışa sunulan konut tahmini ise Haziran ayına göre büyük ölçüde değişmeyerek 499.000 adet olarak belirlendi ve mevcut satış oranlarıyla 9,2 aylık bir arzı temsil ediyor.

Yeni konut satışlarındaki bu yavaşlamaya rağmen, ABD konut piyasasında toparlanma sinyalleri de mevcut. Geçen hafta açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde artış göstererek sonbaharda piyasa aktivitesinin hız kazanabileceği umutlarını yeşertti.