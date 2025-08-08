Canlı Altın Fiyatları 8 Ağustos 2025: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte alış-satış rakamları

Altın fiyatlarında hafta başından bu yana yaşanan iniş ve çıkışlar yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra döviz kuru, faiz kararı gibi pek çok değişken altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 8 Ağustos 2025 Cuma günü gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatlarında son durum radara girdi.