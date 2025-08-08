Apara Ekonomi Canlı Altın Fiyatları 8 Ağustos 2025: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte alış-satış rakamları
Giriş Tarihi: 8.08.2025 08:48

Canlı Altın Fiyatları 8 Ağustos 2025: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte alış-satış rakamları

Canlı Altın Fiyatları 8 Ağustos 2025: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte alış-satış rakamları

Bu yıl beklendiği üzere yüksek seyirde görülen altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların gözü hem iç piyasa fiyatlarında hem de ons altındaki değişimlerde. Piyasaların son gününde gram altın 4400 liranın üzerinde alış-satış rakamıyla dikkat çekerken çeyrek altın da onu izliyor. Peki; 8 Ağustos 2025 Cuma günü tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları tablosu...

Altın fiyatlarında hafta başından bu yana yaşanan iniş ve çıkışlar yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra döviz kuru, faiz kararı gibi pek çok değişken altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 8 Ağustos 2025 Cuma günü gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatlarında son durum radara girdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 8 AĞUSTOS 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.393,54 dolar
SATIŞ: 3.393,81 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 29.323,00 TL
SATIŞ: 29.766,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.440,09 TL
SATIŞ: 4.441,50 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.031,52 TL
SATIŞ: 4.247,30 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 29.296,00 TL
SATIŞ: 29.737,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.224,00 TL
SATIŞ: 7.289,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 28.808,00 TL
SATIŞ: 29.024,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 14.449,00 TL
SATIŞ: 14.579,00 TL


